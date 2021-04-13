Милан, Италия, , 21:14 — REGNUM Экономический рост в Италии может начаться уже во втором квартале 2021 года, заявил во вторник, 13 апреля, глава Центробанка страны Иньяцио Виско.

Запланированный на 2021 год показатель в 4% роста достижим, но в то же время сохраняются серьезные риски, отметил он.

Многое будет зависеть от хода прививочной кампании, времени снятия ограничений, но в целом в ЦБ уже «начинают видеть свет в конце тоннеля», сказал Виско.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам. ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.