Милан, Италия, 13 апреля, 2021, 21:14 — ИА Регнум. Экономический рост в Италии может начаться уже во втором квартале 2021 года, заявил во вторник, 13 апреля, глава Центробанка страны Иньяцио Виско.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Кредитные карты

Запланированный на 2021 год показатель в 4% роста достижим, но в то же время сохраняются серьезные риски, отметил он.

Многое будет зависеть от хода прививочной кампании, времени снятия ограничений, но в целом в ЦБ уже «начинают видеть свет в конце тоннеля», сказал Виско.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евроиз-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизилсяна 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам. ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.