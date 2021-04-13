Рим, , 21:09 — REGNUM Рестораторы Италии в 2020 году потеряли более трети (34,2%) доходов, выручка снизилась более чем на 34 млрд евро, сообщили во вторник, 13 апреля, в национальной бизнес-ассоциации Confcommercio.

В 2021 году ситуация ухудшается, за последние 5 месяцев участники рынка могли полноценно работать лишь в каждый третий день, потери уже превысили 10 млрд евро, выручка снизилась в сравнении с докризисным периожом на 65%.

Рестораторы ждут от правительства не финансовой помощи, а разрешения работать при соблюдении всех необходимых правил и ограничений, отметили руководители ассоциации.

Общенациональный карантин в Италии продлился с марта по май 2020 года. Вновь ограничивать экономическую активность — но уже фрагментарно — власти начали с приходом «второй волны» осенью 2020 года. Страна потеряла десятки миллиардов евро из-за отсутствия туристов, сокращения объемов производства и экспорта. По итогам года объем ВВП снизился на 8,9%, а госдолг вырос более чем на 20% ВВП, превысив отметку 155% ВВП.

Число безработных, по экспертным оценкам, выросло более чем на миллион, в основном это граждане с временными и «серыми» контрактами, занятые в сферах туризма, общественного питания, торговли. Официально число занятых рабочих мест сократилось на 945 тысяч.

Власти Италии оказали гражданам и бизнесменам страны помощь на сумму в десятки миллиардов евро, в том числе кредитных средств. Одна из нефинансовых мер поддержки — запрет на увольнения работников по любым причинам. ЕС помогает Италии в основном кредитами — на общую сумму около 200 млрд евро.