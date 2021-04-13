Дамаск, 13 апреля, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Сирия требует от США компенсации ущерба за все потери и разрушения, спровоцированные политикой Вашингтона, а также американской агрессией и оккупацией.

Ed Brambley Маленький пастух

Об этом сообщается в заявлении МИД САР, опубликованном 13 апреля и распространенном информагентством САНА.

«Сирия возлагает ответственность на США за последствия их преступной политики в отношении сирийского народа и требует компенсации за масштабные разрушения и неоценимые потери, ставшие результатом агрессии и оккупации США», — указано в заявлении МИД Сирии.

Напомним, 24 марта пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США намерены сохранять свое военное присутствие на территории Сирии, так как угроза террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще не нейтрализована.

Как сообщало ИА REGNUM, военные США находятся на территории Сирии без разрешения правительства страны и без мандата ООН. Под предлогом борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) американские военные осуществляют разграбление нефтегазовых месторождений Сирии.

Официальный Дамаск рассматривает вооруженное присутствие США в Сирии как оккупацию и грабеж природных ресурсов, принадлежащих сирийскому народу.