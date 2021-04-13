Рим, , 20:56 — REGNUM По данным на вечер вторника, 13 апреля, в Италии умерли 115 088 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 476 (днем ранее — на 358), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 13 447 (днем ранее — на 9789).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 3 793 033 — более 6% населения страны. В настоящее время заражены 519 220 человек — на 5197 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 4 018 236 человек, что составляет 6,67% населения Италии.