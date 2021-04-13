Женева, Швейцария, , 20:55 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 567 849 новых случаев заражения коронавирусом, скончался ещё 9521 пациент с COVID-19. Об этом сообщает 13 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, за весь период пандемии в мире выявлено уже 136 291 755 носителей коронавирусной инфекции, по меньшей мере 2 941 128 человек скончались от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 675 707 новых случаях заражения коронавирусом и 11 746 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.