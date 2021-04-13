Москва, , 20:48 — REGNUM Сегодня, 13 апреля, английский портал Daily Mail сообщил об интересе московского ЦСКА к двум лучшим бомбардирам третьего по силе футбольного дивизиона Англии.

Согласно информации источника, скауты ЦСКА присутствовали на матчах с участием нападающих Джонсона Кларк-Харриса из «Питерборо» и Чарли Уайка из «Сандерленда».

28-летний Чарли Майк занимает второе место в гонке бомбардиров чемпионата, отличившись 23 голами в 37 матчах первенства. 26-летний Кларк-Харрис опережает своего оппонента на 4 гола, проведя в чемпионате 40 матчей.