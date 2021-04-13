Вашингтон, , 20:48 — REGNUM Американский контингент планируется вывести из Афганистана до 11 сентября 2021 г., пишет 13 апреля The Washington Post.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным источников издания, американский президент Джо Байден готов сделать соответствующее заявление завтра, 14 апреля.

Полный вывод войск администрация Байдена хочет приурочить к печальной дате 11 сентября — 20-й годовщине атаки «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на здание Пентагона (Вашингтон) и Всемирного торгового центра (Нью-Йорк).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Турции анонсировали конференцию по урегулированию ситуации в Афганистане, на которую приглашены представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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