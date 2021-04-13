Вашингтон, 13 апреля 2021, 20:48 — REGNUM Американский контингент планируется вывести из Афганистана до 11 сентября 2021 г., пишет 13 апреля The Washington Post.
По данным источников издания, американский президент Джо Байден готов сделать соответствующее заявление завтра, 14 апреля.
Полный вывод войск администрация Байдена хочет приурочить к печальной дате 11 сентября — 20-й годовщине атаки «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на здание Пентагона (Вашингтон) и Всемирного торгового центра (Нью-Йорк).
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Турции анонсировали конференцию по урегулированию ситуации в Афганистане, на которую приглашены представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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