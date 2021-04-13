Вашингтон, 13 апреля, 2021, 20:48 — ИА Регнум. Американский контингент планируется вывести из Афганистана до 11 сентября 2021 г., пишет 13 апреля The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По данным источников издания, американский президент Джо Байден готов сделать соответствующее заявление завтра, 14 апреля.

Полный вывод войск администрация Байдена хочет приурочить к печальной дате 11 сентября — 20-й годовщине атаки «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на здание Пентагона (Вашингтон) и Всемирного торгового центра (Нью-Йорк).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Турции анонсировали конференцию по урегулированию ситуации в Афганистане, на которую приглашены представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).