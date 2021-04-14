Вашингтон, , 07:54 — REGNUM Президенту США Джо Байдену нужны предсказуемые, а не доверительные отношения с Россией, сообщила 13 апреля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Определяет ли президент отношения с Россией как честные и стабильные? Хочет ли он работать над тем, чтобы достигнуть таких отношений?» — поинтересовался журналист во время брифинга.

«Я думаю, что мы стремимся к предсказуемым и стабильным отношениям. Мы не столько стремимся добиться доверия, сколько предсказуемости и стабильности, поскольку в мире существуют угрозы и президент хочет сфокусироваться на них, а не на конфронтации с Россией», — объяснила Псаки.

В целом в последние времена отношения России и США претерпевают весьма специфические времена. Ввиду исключительной жизненной важности вопроса ИА REGNUMпостоянно отслеживает ситуацию. Так, ещё в июне 2019 года Агентство провело опрос с целью узнать мнение читателей о том, что именно происходит между двумя странами и каковы перспективы. В опросе приняли участие 26 397 человек, чьи ответы создали яркую и неоднозначную картину.

В сумме три четверти наших респондентов (75,8%) оценивают отношения между РФ и США как ужасные (36,7%) или же вовсе практически отсутствующие (39,1%). И лишь 4,9% опрошенных испытывают по данному вопросу оптимизм. Среди 163 наших респондентов, проживающих в США, оптимизма ещё меньше: 76,7% из них оценивают отношения между нашими странами как очень плохие и только 4,3% смотрят на них с позитивом.