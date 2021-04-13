Манчестер, Великобритания, , 20:43 — REGNUM Сегодня, 13 апреля, портал ESPN сообщил, что защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи может отказаться от подписания нового контракта с клубом.

По данным источника, 27-летний футболист находиться на стадии переговоров о новом соглашении с манчестерским клубом. Его не устраивает игровое время, которое ему дают в клубе. В текущем сезоне из всех 50 матчей «МЮ» он принял участие лишь в 15. По этой причине он хочет покинуть «манкунианцев».

Действующее соглашение Байи рассчитано до конца следующего сезона, но «Манчестер Юнайтед» может продать его в ближайшее трансферное окно в интересующиеся футболистом клубы из Испании и Италии.

В этом сезоне ивуарийский защитник принял участие в 8 матчах чемпионата Англии.