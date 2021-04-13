Санкт-Петербург, , 20:51 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга рассчитывают на значительное увеличение темпов вакцинации населения от коронавируса, поскольку в городе создан запас вакцины и развернута обширная сеть прививочных пунктов.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

«Созданная для вакцинации инфраструктура и регулярные поставки вакцины позволяют выполнять ежедневно в 1,5−2 раза больше прививок, чем в настоящее время», — говорится в опубликованных 13 апреля материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге COVID-19.

За последние сутки в Северной столице первично привиты 7156 человек, вторично — 3737 человек. Всего в Петербурге вакцинированы 463 705 человек, в том числе 321 232 человека — полностью, двумя дозами.

С декабря 2020 года по настоящее время в город поступило 652 412 комплектов вакцины. Запас неизрасходованной вакцины составляет 188 707 комплектов.

В Межведомственном совете подчеркивают, что только вакцинация и создание коллективного иммунитета могут «гарантированно предупредить развитие третей волны эпидемии».

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербург поступила новая партия из 19,8 тыс. доз вакцины «Спутник V»