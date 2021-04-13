Симферополь, 13 апреля, 2021, 20:39 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проведет в Севастополе совещание по вопросам национальной безопасности, касающимся территории Крыма, сообщает 13 апреля пресс-служба Совбеза РФ.

Kremlin.ru Николай Патрушев

Совещание запланировано на 14 апреля.

«Особое внимание планируется уделить мерам по обеспечению стабильности межнациональных, межрелигиозных отношений, а также профилактике террористических и экстремистских проявлений», — уточняет пресс-служба.

В совещании примут участие полпред президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Республики Крым Сергей Аксенов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, а так же представители федеральных министерств и ведомств.

Стоит отметить, что мероприятие пройдет на фоне обострения военно-политической обстановки в Донбассе и на границах с Украиной.