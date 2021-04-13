Магнитогорск, Челябинская область, 13 апреля, 2021, 20:39 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области машинист крана одного из промышленных предприятий подозревается в нарушении правил охраны труда, которое повлекло смерть рабочего. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Аронов Лев Ильич. Заводской двор. Ашинский металлургический завод. Урал. 1958

По данным следствия, днём 9 февраля подозреваемый допустил обрыв крюковой подвески главного подъёма мостового крана. В итоге погиб рабочий, находившийся внизу.

Следователи считают, что машинист нарушил правила охраны труда при работе с мостовым краном. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения. Также сотрудники СКР собирают доказательства по делу.