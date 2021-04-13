Санкт-Петербург, 13 апреля, 2021, 20:38 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за последние сутки госпитализированы с COVID-19 и пневмонией 188 человек. Это наименьшее число госпитализаций взрослых пациентов за всю вторую волну эпидемии, сообщили 13 апреля в городском Межведомственном совете по борьбе с эпидемией. Оно на 27,41% ниже, чем неделю назад, во вторник, 6 апреля.

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Другие эпидемические показатели также продемонстрировали снижение. Так, количество регистраций новых случаев заболевания COVID-19 сократился на 10,28% по сравнению с прошлым вторником. За неделю число активно больных ковидом уменьшилось на 2,71%.

«Тренд на снижение распространения инфекции сохраняется <…> Для создания надежного коллективного иммунитета, который мог бы гарантированно предупредить развитие третей волны эпидемии, важно не снижать темпы массовой вакцинации», — заявили в Межведомственном совете.

Добавим, что в Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуты 5273 койки, из них свободны 899 коек (17%). Доля тяжелых пациентов в коронавирусных стационарах составляет 27%, на ИВЛ находятся 165 пациентов.