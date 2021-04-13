Манчестер, Великобритания, , 20:36 — REGNUM Сегодня, 13 апреля, журналист Николо Скира в своем твиттере сообщил, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани получил контрактное предложение от «Бока Хуниорс».

Согласно данным источника, «Бока Хуниорс» оценивает Кавани как основную трансферную цель на лето. Аргентинский клуб предложил футболисту контракт до зимы 2023/2024.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиге Кавани принял участие в 20 матчах и отличился 7 забитыми голами и 2 результативными передачами.