Воронеж, , 20:36 — REGNUM Процессуальные проверки организованы по фактам ландшафтных пожаров на территории Воронежской области 13 апреля, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Ольга Бовт. Проверки проводятся по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Проверки организованы по фактам пожаров на территории Бобровского района Воронежской области и в микрорайоне Масловка города Воронежа. Предварительно установлено, что днём 13 апреля около села Мечетка Бобровского района Воронежской области произошло возгорание сухой травы, сильный ветер перебросил огонь, который охватил 12 строений, в том числе восемь жилых домов. Местные жители оперативно эвакуированы к родственникам либо в места временного размещения, причиненный пожаром ущерб устанавливается. Также СК проверяет ландшафтный пожар неподалеку от БУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 8» и СНТ «Дорожник» в микрорайоне Масловка Воронежа. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения. Ход процессуальных проверок находится на контроле руководителя регионального управления СК Кирилла Левита.

Как уточнил корреспонденту ИА REGNUMстарший помощник прокурора области Михаил Усов, результаты проверки взяты на контроль прокуратурой. Сообщается, что на территории с. Мечетка проживает около 900 человек, располагается отделение Липовский дом-интернат для престарелых и инвалидов, в котором постоянно находятся пять постояльцев. В связи с пожаром на территории поселения четыре пенсионера оперативно перевезены в главное отделение дома-интерната в с. Липовка, одного забрали родственники. Погорельцы временно размещены в доме культуры села.

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