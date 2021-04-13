Хельсинки, , 20:34 — REGNUM Вопрос обстановки на границе России и Украины поднял президент Финляндии Саули Ниинистё в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили 13 апреля в пресс-службе финского президента.

Отмечая, что переговоры Путина и Ниинистё были продолжительными, в пресс-службе главы Финляндии сообщии, что главы государств «обсудили напряжённую ситуацию на Крымском полуострове и на границе России и Украины».

Добавим, что в этом разговоре Путин сообщил финской стороне о переговорах с американским президентом Джо Байденом, состоявшемся ранее сегодня, 13 апреля.

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