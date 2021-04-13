Воронеж, , 20:29 — REGNUM В селе Мечетка Бобровского района Воронежской области пожаром уничтожено 12 строений, в том числе восемь жилых домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Всего 13 апреля пожарными получено около 140 вызовов пожарных подразделений. Во всех случаях возгораний ситуацию осложняет сильный ветер.

«Наиболее тяжелая ситуация в Левобережном районе г. Воронежа (в районе пос. Масловка, и Бобровском районе). В Бобровском районе в с. Мечетка огнем уничтожено 12 строений, из них — восемь жилых домов. Пожарным удалось отстоять село и не допустить распространения огня на более чем 700 домов», — уточнили в пресс-службе.

В пригороде Воронежа пожарные борются с двумя ландшафтными пожарами на общей площади около семи гектаров. На данный момент удалось остановить распространение огня в сторону городской больницы №8, на 20:00 огонь локализован. Пожары в Аннинском районе, а также в районе н.п. Семилукские выселки ликвидированы, площадь уточняется. Всего в тушении огня в Левобережном и Бобровском районах задействовано 84 человека. Рассматривается вопрос о привлечении авиации. По прогнозу, в Воронежской области ожидается ухудшение пожароопасной обстановки.

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