Сеул, 13 апреля, 2021, 20:26 — ИА Регнум. В МИД Южной Кореи был вызван посол Японии Коити Аибоси; в беседе с вторым заместителем главы внешнеполитического ведомства Чхве Чжон Муном ему было изложено требование официального Сеула предоставить максимально прозрачную информацию об обработке радиоактивной воды с аварийной АЭС «Фукусима-1», а также о соблюдении японской стороной экологических стандартов. Об этом 13 апреля сообщает Синьхуа, подчеркивая, что глава японского дипломатического представительства был проинформирован о глубокой обеспокоенности граждан Южной Кореи потенциальной угрозой региональной окружающей среде.

IAEA Imagebank Разрушенный 4-й энергоблок АЭС «Фукусима-1»

Причиной вызова посла Японии в МИД Южной Кореи стало официальное решение Токио о сбросе более миллиона тонн воды после обработки ее от радиоактивного загрязнения. Подчеркивается, что хотя этот процесс в Японии собираются начать только через два года, общественное возмущение и озабоченность в странах региона, включая Китай, растет уже сейчас.