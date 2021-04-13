Синьцзян, , 20:21 — REGNUM В китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где проживает большая часть уйгуров, исповедующих ислам, сегодня начал соблюдаться священный месяц Рамадан. Об этом 13 апреля сообщает Синьхуа, подчеркивая, что в регионе имеется достаточное количество мечетей. Только мечеть Ак-Мечеть в региональном административном центре Урумчи в день начала Рамадана посетили более трехсот верующих, о чем агентству сообщил имам мечети Абдуксукур Рахматула.

Особо отмечается, что властями совместно со священнослужителями приняты все необходимые меры противоэпидемической профилактики вплоть до измерения температуры у посетителей на входе в мечеть и ежедневной трехкратной дезинфекции помещений. После вечерней молитвы посетителям мечети выдаются фрукты и горячий чай. Сообщается также, что соблюдение Рамадан началось и в других регионах КНР, включая столицу Пекин, провинцию Ганьсу, Нинся-Хуэйский автономный район и т.д.