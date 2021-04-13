Пекин, , 20:19 — REGNUM В Пекине завершилось двухдневное Всекитайское совещание по вопросам профессионального образования, на котором присутствовала вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлан. На мероприятии были обнародованы специальные рекомендации лидера страны Си Цзиньпина и главы Госсовета Ли Кэцяна, сообщает 13 апреля Синьхуа.

Отметив важность профобразования в ходе осуществляемого в стране всестороннего строительства социалистического модернизированного государства, председатель КНР призвал ускорить создание современной интегрированной образовательной системы, способной удовлетворить спрос экономики на высококлассных специалистов. Он также призвал к реформированию методов воспитания учащихся и моделей организации учебного процесса

Ли Кэцян, в свою очередь, отметил важность направленности системы профобразования на качественное развитие страны, рассчитанное на ее нахождение в авангарде научно-технического прогресса. Он также указал на необходимость тесного взаимодействия учебных заведений с предприятиями производственной сферы.