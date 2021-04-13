Пекин, , 20:17 — REGNUM Общее количество сертифицированных гражданских аэропортов в Китае в 2020 году достигло 241 единицы; вместе с тем, количество воздушных гаваней с годовым пассажирским потоком не менее 10 млн человек из-за эпидемии коронавирусной инфекции в стране по сравнению с 2019 годом сократилось на 12 единиц и составило 27. Об этом 13 апреля сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные Управления гражданской авиации КНР.

При этом удельный вес наиболее загруженных аэропортов таких крупнейших мегаполисов, как Пекин, Шанхай и Гуанчжоу (административный центр южной провинции Гуандун), составил более 18% от общего объема перевезенных по воздуху пассажиров. Что касается 27 аэропортов, сохранивших значительные объемы перевозок в целом, то они совместно добились примерно 70% показателей 2019 года.