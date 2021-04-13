Амстердам, , 20:17 — REGNUM Инвестиционное подразделение Ingka Group, владеющее большинством магазинов IKEA, обеспечит свои торговые точки в России солнечной энергией. Об этом 13 апреля сообщает издание vc.ru.

По данным издания, компания потратила 21 млрд рублей на покупку 49% акций в восьми солнечных фотоэлектрических парков в России. Эти парки будут обеспечивать солнечной энергией 17 магазинов IKEA в России, а также часть торговых центров «Мега».

Добавим, что в России, по заявлению Ingka Group, это первая крупная иностранная инвестиция в возобновляемые источники энергии со стороны неэнергетической компании. Подразделение уже инвестировало €2,5 млрд в возобновляемые источники энергии во всем мире.

Читайте ранее в этом сюжете: Авиакомпания United Airlines и Nike инвестируют в топливо из отходов