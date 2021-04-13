Челябинск, , 20:09 — REGNUM В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога. Следователи считают, что пока неустановленные должностные лица допустили внесение недостоверных данных в сведения об исполнении муниципального контракта, сообщает региональное управление СКР.

Речь идёт о сотрудниках администрации Бердяушского городского поселения, расположенного в Саткинском муниципальном районе. Ложные данные внесли в акты приёмки выполненных по муниципальному контракту работ на производстве ремонта оборудования в котельных, также эти работы были оплачены. При этом подрядчики выполнили их не в полном объёме.

Сейчас следователи устанавливают круг причастных к преступлению. Обстоятельства произошедшего выясняются.