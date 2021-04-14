Кострома, , 09:04 — REGNUM В Костромской области пропал 45-летний настоятель Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря игумен Андрей (Козлов).

Настоятель монастыря игумен Андрей (Козлов) Kostromamitropolia.ru

Исчезновение священнослужителя вызвало вопросы и у жителей Буйского района, где расположен монастырь, и у правоохранителей. Корреспондент ИА REGNUM собрал мнения о ситуации и, не претендуя на истину, попытался разобраться в событиях, предшествующих исчезновению. Отметим, что личности некоторых комментаторов в материале скрыты по их просьбе.

Первым пропажу настоятеля заметил келейник монастыря. Около 18.30 вечера 9 апреля игумен стоял на крыльце и утвердительно ответил на вопрос прислужника о предстоящей вечерней трапезе. В 19.00 келейник вышел на территорию монастыря чтобы позвать священнослужителя на чай, но не нашёл его. Мужчина решил подождать до восьми вечера и потом обратился с вопросом к другому духовнику монастыря — иеромонаху Арсению. Заявление о пропаже в полицию было написано уже на следующий день — 10 апреля.

«Настоятель ушёл из монастыря, одетый в старую куртку и повседневную одежду священнослужителя. Он взял собой документы и небольшую сумму личных денег, в районе 30 тысяч рублей. Интересно, что свою машину он оставил у монастыря. Может быть, он действительно не хотел, чтобы его быстро нашли. Его ближайшее окружение утверждает, что никаких предпосылок к исчезновению не было. С учётом того, что его характеризуют как строгого, набожного и правильного человека его действия пока не очень понятны», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Костромской области Эдуард Тихонов.

Свято-Предтеченский Иаково-Железноборовский мужской монастырь расположен в селе Борок Буйского района. В населённом пункте проживают около 300 человек. Там есть детский сад, клуб, молодёжный центр, администрация и две церкви. Несмотря на богатую историю, мужской монастырь нельзя назвать точкой притяжения туристов. Но в определённых кругах он весьма известен. На протяжении 9 лет в 2004 — 2013 годах игуменом монастыря был Ферапонт (в миру — Дмитрий Кашин), ставший впоследствии митрополитом Костромским и Нерехтским. Сразу после него монастырь возглавил пропавший Козлов, с 1995 года служивший диаконом в Христорождественской церкви монастыря. До пропажи в монастыре на постоянной основе находились три человека — сам настоятель, иеромонах Арсений и келейник. Последние послушники уехали из обители осенью 2020 года.

Иаково-Железноборовский мужской монастырь Https://kostromamitropolia.ru

Местные жители называют настоятеля строгим, сдержанным и интересующимся наукой человеком. В местной библиотеке утверждают, что игумен собирал материалы для труда по истории монастыря и активно привлекал меценатов для восстановления обители.

«Врагов у отца Андрея в районе точно не было. Он спокойный, уравновешенный и самостоятельный человек. За помощью по таким вопросам ко мне он никогда не обращался. Криминальная обстановка в селе тоже спокойная, так что мы не знаем что и думать. Мы бы решили любые конфликты на местном уровне, если бы они возникли. А насчёт благотворителей — да, из Москвы к нам приезжает много людей. Монастырь восстанавливают с 1998 года», — сказал заведующим Боровским территориальным отделом администрации Центрального сельского поселения Буйского района Сергей Соков.

«Я видел отца Андрея в ноябре 2020 года. Тогда в мужском монастыре освящали престол храма, духовенство пригласило гостей из соседних населённых пунктов, в том числе и меня. Игумен руководил всем, рассказывал об истории монастыря, о том, как он здесь оказался, о его восстановлении. Он абсолютно не был похож на человека, чью голову занимают тревожные или нехорошие мысли», — вспомнил настоятель соседнего с монастырём храма Рождества Христова в Борке иерей Сергий Резников.

«В последние годы в монастыре было сделано многое — его территорию обнесли добротной оградой, выложили плиткой все внутри. Благодетели из Москвы были, об этом я знаю. Но о конкретных личностях у меня информации нет», — добавила служительница монастыря.

Часть местных политиков и депутатов полагает, что исчезновение священнослужителя могло быть связано со средствами, вложенными в благоустройство монастыря в последние годы. Вопросы комментаторов вызывает молчание митрополии и отсутствие активных действий со стороны поисковиков.

«Вообще этот монастырь очень бедный, но последние 2−3 года он начал буквально «расцветать» на глазах. По масштабу работ было видно, что это очень серьёзные деньги. На основании слов местных жителей и своих наблюдений могу предполагать, что эти средства могут быть как-то связаны с криминальным миром. Судя по тому, что епархия до сих пор не выложила информации о его поисках и не прокомментировала происходящее, они что-то знают и стараются не поднимать шум. Вообще вся история выглядит так, как будто отец Андрей от кого-то скрывается. Может быть, он занял деньги из каких-то источников и не смог вернуть», — предположил один из местных депутатов.

«Думаю, у настоятеля возникли серьёзные проблемы не местного уровня. Он не последний человек в костромском духовенстве, легко мог попросить защиты у митрополита. Митрополит Ферапонт точно смог бы уладить проблему на местном уровне. Значит, давление было серьёзное», — поделился мнением один из сотрудников местной администрации.

Любопытно, что попытка корреспондента ИА REGNUM связаться с ближайшим к пропавшему игумену человеку — иеромонахом Арсением привела к неадекватной реакции и агрессии последнего.

«Не лезьте туда! Успокойтесь вы все, корреспонденты! Задайте ваши вопросы полиции! Ауфвидерзейн! Отстаньте, говорю вам русским языком! Не хочу вас слушать, мне все это надоело!»

Отметим, что поиск пропавшего игумена в настоящее время ведётся только в информационной среде. К работе на местности волонтёры отряда «Лиза Алерт» пока не приступили. Как пояснил информационному агентства региональный представитель поискового отряда Алексей Бузин, информация, полученная волонтёрами, не располагает к «живым» поискам. На данный момент отряду требуются свидетельства и свидетели.

Куда пропал настоятель древнего монастыря? Угрожал ли ему кто-то? Ответить на эти вопросы предстоит следователям. Первоначально следственный комитет планировал возбудить уголовное дело по статье «Убийство», но проверку решили продлить на 10 дней — до 19 апреля. Сейчас следователи прорабатывают две версии — добровольный уход священнослужителя из монастыря, и возможность того, что он стал жертвой преступления. Пока информации, которая бы позволила следователям остановиться на конкретной версии, нет. Связаться с Костромской епархией РПЦ корреспондент ИА REGNUM не смог.

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