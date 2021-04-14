Пропавший настоятель костромского монастыря скрывается от недоброжелателей?
Кострома, 14 апреля, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Костромской области пропал 45-летний настоятель Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря игумен Андрей (Козлов).
Исчезновение священнослужителя вызвало вопросы и у жителей Буйского района, где расположен монастырь, и у правоохранителей. Корреспондент ИА REGNUM собрал мнения о ситуации и, не претендуя на истину, попытался разобраться в событиях, предшествующих исчезновению. Отметим, что личности некоторых комментаторов в материале скрыты по их просьбе.
Первым пропажу настоятеля заметил келейник монастыря. Около 18.30 вечера 9 апреля игумен стоял на крыльце и утвердительно ответил на вопрос прислужника о предстоящей вечерней трапезе. В 19.00 келейник вышел на территорию монастыря чтобы позвать священнослужителя на чай, но не нашёл его. Мужчина решил подождать до восьми вечера и потом обратился с вопросом к другому духовнику монастыря — иеромонаху Арсению. Заявление о пропаже в полицию было написано уже на следующий день — 10 апреля.
Свято-Предтеченский Иаково-Железноборовский мужской монастырь расположен в селе Борок Буйского района. В населённом пункте проживают около 300 человек. Там есть детский сад, клуб, молодёжный центр, администрация и две церкви. Несмотря на богатую историю, мужской монастырь нельзя назвать точкой притяжения туристов. Но в определённых кругах он весьма известен. На протяжении 9 лет в 2004 — 2013 годах игуменом монастыря был Ферапонт (в миру — Дмитрий Кашин), ставший впоследствии митрополитом Костромским и Нерехтским. Сразу после него монастырь возглавил пропавший Козлов, с 1995 года служивший диаконом в Христорождественской церкви монастыря. До пропажи в монастыре на постоянной основе находились три человека — сам настоятель, иеромонах Арсений и келейник. Последние послушники уехали из обители осенью 2020 года.
Местные жители называют настоятеля строгим, сдержанным и интересующимся наукой человеком. В местной библиотеке утверждают, что игумен собирал материалы для труда по истории монастыря и активно привлекал меценатов для восстановления обители.
Часть местных политиков и депутатов полагает, что исчезновение священнослужителя могло быть связано со средствами, вложенными в благоустройство монастыря в последние годы. Вопросы комментаторов вызывает молчание митрополии и отсутствие активных действий со стороны поисковиков.
Любопытно, что попытка корреспондента ИА REGNUM связаться с ближайшим к пропавшему игумену человеку — иеромонахом Арсением привела к неадекватной реакции и агрессии последнего.
Отметим, что поиск пропавшего игумена в настоящее время ведётся только в информационной среде. К работе на местности волонтёры отряда «Лиза Алерт» пока не приступили. Как пояснил информационному агентству региональный представитель поискового отряда Алексей Бузин, информация, полученная волонтёрами, не располагает к «живым» поискам. На данный момент отряду требуются свидетельства и свидетели.
Куда пропал настоятель древнего монастыря? Угрожал ли ему кто-то? Ответить на эти вопросы предстоит следователям. Первоначально следственный комитет планировал возбудить уголовное дело по статье «Убийство», но проверку решили продлить на 10 дней — до 19 апреля. Сейчас следователи прорабатывают две версии — добровольный уход священнослужителя из монастыря, и возможность того, что он стал жертвой преступления. Пока информации, которая бы позволила следователям остановиться на конкретной версии, нет. Связаться с Костромской епархией РПЦ корреспондент ИА REGNUM не смог.