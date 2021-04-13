Ханты-Мансийск, , 20:03 — REGNUM В Югре с АО «Роснефть-Няганьнефтегаз» в судебном порядке взыскали два миллиона рублей за разлив нефтесодержащей жидкости. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

В ходе прокурорской проверки установлено, что в мае 2020 года в результате прорыва трубопровода Талинского лицензионного участка произошёл разлив нефтесодержащей жидкости на площади 0,179 га. Сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила более 2 млн руб.

Иск прокуратуры суд удовлетворил в полном объёме.