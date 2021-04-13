Анкара, , 19:59 — REGNUM Власти Турции вводят дополнительные ограничительные меры в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил на пресс-конференции 13 апреля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

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В частности, по его словам, принято решение об увеличении на два часа продолжительности действия комендантского часа. Теперь выходить на улицу будет запрещено с 19:00 до 05:00 по местному времени.

Кроме этого, правительство решило вновь ограничить пребывание на улице для лиц младше 20 лет и старше 65 лет, а также запретить пожилым гражданам пользоваться общественным транспортом.

В дополнение к этому, на территории Турции будет ограничена возможность жителей совершать междугородние поездки.

Как уточнил президента, новые меры вступят в силу уже со среды, 14 апреля.

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