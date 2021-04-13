Киев, , 20:02 — REGNUM Россия пока что не планирует полномасштабного вторжения в Украину, однако может пойти на такой шаг, если увидит «слабую позицию Европы», заявил 13 апреля украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции «оккупированных территорий» Алексей Резников.

Свое заявление Резников сделал в ходе онлайн-заседания комитета Европарламента по иностранным делам, его высказывания цитируют центральные украинские СМИ.

По словам представителей Киева, если цивилизованный мир хочет исключить сценарий масштабной эскалации на Украине, нужна «другая динамика действий» против России.

«Если Россия увидит четкую позицию Европы, то у разрастания войны не будет шанса и мы сможем вернуться за стол переговоров и достичь желанного мира», — подчеркнул он.

Резников считает, что «четкую позицию» можно показать усилением санкции против России и окончательным прекращением строительства газопровода «Северный поток-2». Такие шаги, отметил он, нужны, чтобы защитить саму Европу от «этой войны».

ИА REGNUM напоминает, что ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз «очень внимательно и с серьезной озабоченностью» следит за развитием ситуации в Донбассе и на границе Украины и России. Вопрос Украины будет в повестке дня видеоконференции глав МИД ЕС, которая намечена на 19 апреля.