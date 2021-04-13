Кэри, США, , 19:58 — REGNUM В популярной «королевской битве» Fortnite появится Элой, главная героиня игры Horizon Zero Dawn. Об этом 13 апреля сообщает издание Eurogamer.

Облик Элой появится во внутриигровом магазине Fortnite уже 15 апреля 2021 года. Сообщается также, что у него будет дополнительный стиль, основанный на образе героини из дополнения The Frozen Wilds.

Напомним, Fortnite — это многопользовательский шутер, разработанный американской студией Epic Games. В нём доступны два игровых режима: «сражение с бурей» и «королевская битва».

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