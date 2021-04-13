Афины , , 19:56 — REGNUM Число граждан Греции, вакцинированных по крайней мере первой дозой вакцины против COVID-19, достигло 1,5 миллиона, сообщил министр цифрового управления Кирьякос Пьерракакис в своем твиттере 13 апреля.

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«Сегодня более 1,5 миллиона сограждан были вакцинированы хотя бы одной дозой. Вместе мы расширяем стену иммунитета против пандемии», — пишет министр. Свое сообщение он сопроводил хештегом «#Свобода».

Сегодня же, 13 апреля, Греция сообщила о взрывном росте числа новых случаев заражения коронавирусом: к вечеру 13 апреля было выявлено 4033 зараженных, при том, что сутками ранее их число составляло 1606.