Луганск, , 19:54 — REGNUM Четыре раза за сутки 12 апреля украинские боевики обстреляли территорию ЛНР, сообщает 13 апреля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что обстрелам подверглись районы Золотого-5 и посёлка Молодёжное. Обстрелы украинские боевики вели из станковых противотанковых гранатомётов (СПГ-9), из автоматических станковых гранатомётов (АГС-17) и из стрелкового оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 12 апреля под огнём ВСУ погиб защитник ЛНР в районе Золотого-5.

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