Афины , , 19:52 — REGNUM Греция зарегистрировала 4033 новых случая коронавирусной инфекции за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения вечером 13 апреля.

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Греция в общей сложности подтвердила 301 103 случая заражения с начала пандемии.

Кроме того, за последние 24 часа было зарегистрировано 93 случая смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 9054.

В больницах на ИВЛ находятся 802 пациента. Их средний возраст составляет 67 лет, а 83,4% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и более. 458 пациентов были госпитализированы за последние сутки.

Средний возраст новых зараженных — 44 года, средний возраст умерших — 79 лет.

Сутками ранее сообщалось о значительно более низком уровне распространения инфекции: к вечеру 12 апреля была зарегистрировано лишь 1606 случаев.