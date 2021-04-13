Москва, 13 апреля, 2021, 19:52 — ИА Регнум. Телефонный разговор президентов России и США на фоне нагнетания обстановки вокруг российско-американских отношений, а также на украинском треке, — скорее хорошая новость, чем плохая. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 апреля, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

ИА REGNUM Сша Россия

«Лидеры двух крупнейших ядерных держав подтвердили готовность к взаимодействию по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Кроме того, именно Байден высказывал заинтересованность в налаживании стабильного и предсказуемого сотрудничества по таким острым проблемам, как иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата», — отметил Слуцкий.

То есть с американской стороны, по инициативе которой и прошла беседа, это были шаги от конфронтации к диалогу, такая позиция соответствует не только взаимным интересам, но и интересам международной безопасности, подчеркнул парламентарий.

Вместе с тем нельзя не отметить, что тон сообщений Белого дома о состоявшемся разговоре был гораздо более резок, чем Кремля, указал Слуцкий.

«Беспокоиться передислокацией российских войск внутри российских же границ американскому президенту абсолютно и точно не стоит. Снизить напряженность на Донбассе поможет выполнение Киевом Минских соглашений и Парижских договоренностей. И Байдену лучше высказывать свои прямые озабоченности на этот счет президенту Зеленскому», — заявил глава комитета Госдумы.

Президент США Джозеф Байден в ходе телефонного разговора предложил президенту России Владимиру Путину провести личную встречу, сообщает 13 апреля пресс-служба Кремля.