Токио, , 19:50 — REGNUM Новый сюжетный эпизод для Final Fantasy VII Remake будет называться FF7R Episode INTERmission. Об этом 13 сообщает издание Eurogamer.

Речь идёт о новом эпизоде с участием Юффи Кисараги — одной из главных героинь оригинальной Final Fantasy VII. При этом сообщается, что это дополнение будет продаваться отдельно, а в не в качестве DLC (загружаемый контент) для ремейка игры.

Напомним, Final Fantasy VII Remake — это ремейк японской ролевой игры Final Fantasy VII, выпущенный компанией Square Enix в 2020 году. Он получил множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

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