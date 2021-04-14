Вашингтон, , 07:48 — REGNUM Во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путины, глава Белого дома Джо Байден выразил желание провести личную встречу, сообщается 13 апреля на сайте Белого дома.

«Выражая желание поддерживать стабильные и предсказуемы отношения с Россией, президент Байден предложил провести встречу-саммит в третьей стране в ближайшие месяцы и обсудить ряд проблем, с которыми столкнулись Россия и Соединенные Штаты», — отмечается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, во время разговора Байден также спросил Путина о ситуации на Украине, выразив обеспокоенность манёврами российской армии в Крыму и на приграничной с Украиной территории.

Американский президент заявил, что Вашингтон выступает за территориальную целостность Украины.