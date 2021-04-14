Варшава, 14 апреля, 2021, 05:09 — ИА Регнум. Предложение Леонида Кравчука, представляющего Украину в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, сменить место переговоров с Белоруссии на Польшу может быть поддержано Варшавой. Почему для Польши соблазн подменить Белоруссию может оказаться велик, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Польша и Украина

Если Польша согласится предоставить площадку для переговоров по прекращению украинской гражданской войны, это откроет для Варшавы определенные перспективы, нелишние в нынешних условиях. Польше надо искать новые каналы международной открытости после того, как ее ставка на второй срок Дональда Трампа с треском провалилась. Теперь, если перенос переговоров из Минска состоится в пользу Варшавы, Польша сможет на твердой основе восстанавливать и укреплять общение, например, с Россией, для чего у нее долгое время не находилось достаточно решимости или поводов.

Кроме того, включение в «нормандский формат» может улучшить взаимопонимание с Германией и Францией, в чем Польша весьма нуждается после демонстративного пренебрежения Европой в эпоху Трампа. В чем же подвох этого предложения, состоящего для Варшавы не из одних только плюсов? Читайте статью Станислава Стремидловского «Зачем Кравчук хочет сковать маневренность Польши на украинском направлении».