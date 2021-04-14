Украина может привязать Польшу
Варшава, 14 апреля, 2021, 05:09 — ИА Регнум. Предложение Леонида Кравчука, представляющего Украину в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, сменить место переговоров с Белоруссии на Польшу может быть поддержано Варшавой. Почему для Польши соблазн подменить Белоруссию может оказаться велик, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.
Если Польша согласится предоставить площадку для переговоров по прекращению украинской гражданской войны, это откроет для Варшавы определенные перспективы, нелишние в нынешних условиях. Польше надо искать новые каналы международной открытости после того, как ее ставка на второй срок Дональда Трампа с треском провалилась. Теперь, если перенос переговоров из Минска состоится в пользу Варшавы, Польша сможет на твердой основе восстанавливать и укреплять общение, например, с Россией, для чего у нее долгое время не находилось достаточно решимости или поводов.
Кроме того, включение в «нормандский формат» может улучшить взаимопонимание с Германией и Францией, в чем Польша весьма нуждается после демонстративного пренебрежения Европой в эпоху Трампа. В чем же подвох этого предложения, состоящего для Варшавы не из одних только плюсов? Читайте статью Станислава Стремидловского «Зачем Кравчук хочет сковать маневренность Польши на украинском направлении».