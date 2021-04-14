Токио, , 06:33 — REGNUM Японские эксперты, следящие за развитием отношений России и Китая, опасаются принявшего новые формы совместного противостояния Москвы и Пекина попыткам западного давления. Чего именно боятся в Японии, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Ту-95МС Иван Шилов © ИА REGNUM

Усиленное размещение возле границ России и Китая американских военных баз, провоцирование «цветных революций» и объявление России и Китая врагами вполне достаточная причина для того, чтобы Москва и Пекин почувствовали, что настал момент объединить свои усилия во многих сферах. Но зарубежных наблюдателей зачастую волнует вопрос о возможности формального военного союза между двумя евразийскими гигантами. Японские СМИ цитируют прошлогоднее заявление российского президента Владимира Путина о том, что военный союз между Россией и Китаем «теоретически возможен».

Правда, иногда японские журналисты забывают вторую часть высказывания Путина, в которой он добавляет, что «нам это не нужно». Поэтому те, кто старается подогреть алармистские настроения, пытаются представить военный союз между Россией и Китаем чуть ли не как «решенное дело». Как же обстоят дела в действительности? Читайте статью Анатолия Кошкина «Японии опасно подталкивать Россию и Китай к военному союзу».