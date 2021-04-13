Москва, , 19:44 — REGNUM Россельхознадзор с 14 апреля снимает запрет на поставки томатов и перцев для ряда предприятий Узбекистана, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как уточняется, поставки своей продукции в России смогут возобновить 17 предприятий, расположенных в Ферганской, Навоийской и Кашкадарьинской областях Узбекистана.

В Россельхознадзоре отметили, что решение об этом принято на основе информации об этих предприятиях, полученной от государственной инспекции по карантину растений при кабинете министров Узбекистана, а также «под гарантии компетентного ведомства республики».

Напомним, запрет на ввоз в Россию томатов и перцев из трёх указанных областей Узбекистана был введен в конце 2020 года в связи с обнаружением в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата.