Москва, , 03:00 — REGNUM Противоречия между Россией и Западом все явственней выходят на первый план, несмотря на долгие попытки с российской стороны убедить западных партнеров в возможности снятия всех противоречий и построения «Европы от Лиссабона до Владивостока». Может быть, все дело в разнице культур, сформировавшихся под влиянием разных пониманий христианства? Ответ на этот непростой вопрос искал обозреватель ИА REGNUM Александр Халдей.

Папство Иван Шилов © ИА REGNUM

Если сравнивать правила, по которым жили и живут восточные (православные) и западные (католическая) Церкви, бросается в глаза значительная мягкость уставов и терпение по отношению к человеческим слабостям католиков, по сравнению с православными. Примеров тому множество, а особенно выделяется в этом отношении Великий пост, как его понимают на Западе и на Востоке.

Но постом все не исчерпывается, и в самой сути церковного ритуала, в его понимании, между православными и католиками видна существенная разница. Может быть корень западного стремления в конечном итоге к «всепрощенческому» либерализму находится где-то здесь? Читайте статью Александра Халдея «Легко ли быть католиком?».