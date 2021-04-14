Москва, 14 апреля, 2021, 03:00 — ИА Регнум. Противоречия между Россией и Западом все явственней выходят на первый план, несмотря на долгие попытки с российской стороны убедить западных партнеров в возможности снятия всех противоречий и построения «Европы от Лиссабона до Владивостока». Может быть, все дело в разнице культур, сформировавшихся под влиянием разных пониманий христианства? Ответ на этот непростой вопрос искал обозреватель ИА REGNUMАлександр Халдей.

Иван Шилов ИА REGNUM Папство

Если сравнивать правила, по которым жили и живут восточные (православные) и западные (католическая) Церкви, бросается в глаза значительная мягкость уставов и терпение по отношению к человеческим слабостям католиков по сравнению с православными. Примеров тому множество, а особенно выделяется в этом отношении Великий пост — как его понимают на Западе и на Востоке.

Но постом всё не исчерпывается, и в самой сути церковного ритуала, в его понимании, между православными и католиками видна существенная разница. Может быть, корень западного стремления в конечном итоге к «всепрощенческому» либерализму находится где-то здесь? Читайте статью Александра Халдея «Легко ли быть католиком?».