Брюссель, , 19:43 — REGNUM НАТО призвало Россию «выполнять Минские соглашения». Об этом говорится в заявлении альянса, опубликованном 13 апреля по итогам встречи комиссии НАТО — Украина с участием украинского министра иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Также Североатлантический альянс призвал Москву «прекратить наращивание военного присутствия» на границе с Украиной, прекратить провокации в Донбассе и вывести войска с украинской территории.

Стоит отметить, что все перечисленные тезисы уже были неоднократно протранслированы странами НАТО, и Москва не раз давала им развёрнутую оценку.

В частности, российский министр иностранных дел Сергей Лавров накануне, 12 апреля, в ответ на требование германского министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр объяснить, «куда и зачем перемещаются её (России — прим. ИА REGNUM) войска», предложил ей добиться «от своего правительства предоставления нам той информации [о ситуации с Алексеем Навальным], которую от нас тщательно скрывают наши немецкие коллеги».

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