Минск, , 02:33 — REGNUM Экономический провал, который стал закономерным результатом сокращения российских дотаций для Белоруссии, белорусское руководство пытается преодолеть за счет денег простых граждан. Почему такой путь создает риски не только внутри самой Белоруссии, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Лука Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Снижение трат на поддержание белорусской экономики на плаву не было связано для России с событиями белорусских выборов 2020 года и последующими протестами. Несправедливое по отношению к России обеспечение «белорусского чуда» многомиллиардными долларовыми вливаниями было понятно уже давно, особенно на фоне поразивших международную стратегию официального Минска «многовекторных» попыток продаться во все стороны сразу, став «надежным партнером» для России и международной русофобии одновременно.

В результате, не преуспев в экономическом развитии также, как во внешнеполитическом, в дополнении к этому столкнувшись с усилением западных санкций, Белоруссия переживает серьезные экономические проблемы в виде снижения курса белорусского рубля и повышения цен. Так что последствия лукашенковских ошибок тяжело отразятся на белорусских гражданах. Причем, похоже, это еще только первые приметы надвигающегося кризиса. Читайте статью Сергея Артёменко «Антикризисная стратегия Белоруссии — грабь население!».