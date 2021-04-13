Челябинск, , 19:37 — REGNUM Бывший глава Чебаркуля Челябинской области Сергей Ковригин пробудет в колонии на четыре месяца меньше времени, чем было отмерено приговором. Срок наказания ему уменьшил Челябинский облсуд.

Как пишет Накануне.Ru, экс-чиновника оправдали по обвинению в превышении должностных полномочий. Основанием для этого стало отсутствие состава преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Ковригин был осуждён на шесть лет в колонии общего режима. Также суд обязал его уплатить штраф в размере млн рублей. Бывшего градоначальника признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и превышении должностных полномочий.