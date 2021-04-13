Токио, , 19:33 — REGNUM Nintendo выпустит новую вариацию гибридной консоли Nintendo Switch Lite в синем цвете. Об этом 13 апреля сообщает издание Eurogamer.

https://twitter.com/NintendoUK/status/1381955928824684544

Консоль в новом цвете будет доступна для покупки в европейских странах уже 7 мая 2021 года. Помимо окраски, она ничем не отличается от стандартной Nintendo Switch Lite.

Напомним, Lite — это облегчённая и упрощённая версия гибридной консоли Nintendo Switch. Разработчики позиционируют её как модель для портативного гейминга.

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