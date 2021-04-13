Москва, , 19:29 — REGNUM Брошенные корзины беспокоят владельцев и руководителей онлайн-магазинов. По данным мировых исследований, частота брошенных корзин резко увеличилась на фоне пандемии. По словам Ирины Швакман, основателя «Рево Технологии», в отношении брошенных корзин, 73% миллениалов и 77% представителей поколения Z.

Брошенные корзины — это один из главных проблем онлайн-торговли. Ведь компания потратила деньги на рекламу и привлекла покупателя в свой магазин, в свою очередь клиент выбрал товар и положил в корзину, однако не оформив заказ ушел. И так почему покупатели чаще всего бросают корзины и что может повлиять на снижение брошенных корзин в вашем магазине?

«Самыми распространенными причинами брошенной корзины является отсутствие наличия денег во время выбора товара, ожидание распродажи, когда цены снизятся, поиски выгодных предложений в другом магазине, неуверенность, что размер/цвет/модель товара подойдет, а также отсутствие удобного способа оплаты покупки», — отмечает Ирина Швакман.

По факту недостаток средств в моменте и желание сэкономить на покупке являются ключевыми причинами брошенных корзин среди самых молодых и активных покупателей. При этом поколения GenZ и миллениалы чаще всего оплачивают свои покупки дебетовыми картами после доставки и это объясняет почему они бросают корзину, если нет денег в моменте даже если можно оплатить заказ после доставки.

«Лишь 16% этой аудитории утверждает, что часто оплачивают покупки в интернете кредитной картой или картой рассрочки, а 44% говорят, что вообще никогда не пользуются кредитными картами. То есть получается, что банковские кредитные карты либо вовсе недоступны покупателям в возрасте до 35 лет, либо они не пользуются популярностью среди этих групп из-за своей сложности, непрозрачности и невыгодности, о чем так же говорят мировые тренды», — говорит эксперт.

Таким образом, проблема брошенных корзин среди самых важных для ритейлеров сегментов потребителей не решается кредитными картами. Решением этой проблемы во всем мире занялись новые финтех игроки, которые предложили ведущим ритейлерам моментальные сервисы BuyNowPayLater, что означает «Купи сейчас, плати потом». Среди таких сервисов в России можно отметить Мокка. Согласно опросу пользователей Мокка, 90% из них считают, что наличие способа оплаты BuyNowPayLater, позволяющий совершить покупку сейчас, а заплатить за нее потом, по удобному графику, является важным или очень важным фактором при совершении покупки.

Более того, 71% Gen Z и Миллениалов, которые заплатили за свою покупку с помощью аванса Мокка, утверждают, что они бы не совершили покупку вообще или сделали бы меньшую покупку, если бы не было способа оплаты Мокка в их магазине. Эти данные очередной раз подтверждают, что покупки с сервисом BuyNowPayLater решают частично проблему брошенной корзины, а также, увеличивают средний чек, позволяя покупателю заказать либо более дорогие товары, либо большее количество единиц, не дожидаясь распродажи.

Важно также отметить, что для онлайн магазинов BuyNowPayLater решает еще и другие задачи. В том числе сервис снижает требования к оборотным средствам онлайн магазинов так как рассчитывается с ними прями после отгрузки товара, не дожидаясь доставки и снижает количество отказов при доставке и расходы на логистику.