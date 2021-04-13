Москва, , 19:28 — REGNUM Популярный блогер Даня Милохин планирует перекрасить свой автомобиль в розовый цвет. Фото из автосервиса он опубликовал в историях своего Instagram-аккаунта 13 апреля.

На фото Mercedes-Maybach S класса, который недавно приобрёл Милохин, частично перекрашен в розовый цвет. «Моя зайка делается», — подписал снимок блогер.

Добавим, что на час раньше Милохин опубликовал снимок своего маникюра. Ногти блогера были покрашены в розовый и черный цвета, по оттенку совпадающие с краской на автомобиле.

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