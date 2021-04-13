Киев, , 19:26 — REGNUM Верховная рада Украины отказалась поддержать законопроект, которым предлагалось установить административную ответственность за нарушение гражданами порядка обязательной самоизоляции.

В ходе внеочередной сессии 13 апреля законопроект поддержали 199 народных депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Авторы инициативы предлагали наказывать за нарушение порядка обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни, штрафом в сумме 3,4 тыс. — 8,5 тыс. грн (120−300 долларов).

До голосования один из лидеров «Слуги народа», глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что такие штрафы — это практика зарубежных стран, которую хотят ввести и власти Украины. Вместе с тем, украинские СМИ отмечали, что на данный момент в стране в принципе не существует механизма, который бы больной коронавирусом или контактный с ним мог использовать для того, чтобы подтвердить, что он действительно находится на самоизоляции или уже завершил ее.