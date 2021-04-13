Брюссель, , 19:26 — REGNUM Главы МИД и министерств обороны стран НАТО проведут экстренное заседание завтра, 14 апреля, говорится в распространённом 13 апреля заявлении пресс-службы альянса.

Уточняется, что переговоры состоятся в видеоформате, однако глава Госдепа США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин прилетят в штаб-квартиру НАТО лично.

Напомним, ранее СМИ распространили информацию о том, что на саммите НАТО будут обсуждаться вопросы Украины и урегулирования афганского вопроса.

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